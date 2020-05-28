خاص- بعد إصابتها بفيروس كورونا..رجاء الجداوي بتصريح عن حالتها لـ "الفن"

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ أنها متفائله بشأن علاجها وشفائها من ​فيروس كورونا​ ، اذ أنها محتجزة فى مستشفى العزل بالاسماعيلية منذ اكتشاف اصابتها بالفيروس، معبرة عن حزنها واستيائها من خروج الشائعات حول حالتها الصحية واعلان وفاتها، لافتة أن هذه النوعية من الشائعات تسبب لها ضيق شديد وتؤثر على نفسيتها داخل المستشفى.

وأشارت رجاء الجداوي في تصريح خاص لموقع الفن إلى أن دعم عائلتها واصدقائها يجعلها قوية في مواجهة الاصابة بالفيروس وتخطي الأزمة ، اذ أن هاتفها لم يصمت من الاتصالات من زملائها للاطمئنان عليها وكذلك هاتف ابنتها أميرة، ليس هذا فقط بل تلقت مكالمات من ناس لا تعرفهم وليس من مصر فقط وانما من العديد من الدول العربية.

وأكدت رجاء أن حالتها الصحية مستقرة وتتلقى العلاج وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي تتبع مع كل المرضى داخل غرفة مثل باقي الموجودين في المشتشفى بدون تمييز وبنفس القدر من الرعاية والإهتمام، مطالبة الناس بالكف عن الاتهامات الباطلة التي يلقونها على أشخاص ليس لهم أي ذنب، لأن المرض ليس به وسائل ولا يفرق بين شخص وآخر.