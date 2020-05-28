ياسمين عبد العزيز حامل؟ زوجها أحمد العوضي يكشف اسم الطفل المنتظر

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 08:07 مساءً - رغم أنه لم يمر أكثر من شهر علي إعلان الفنان الشاب “أحمد العوضي” زواجه رسمياً من النجمة “ياسمين عبد العزيز”، إلا أنه أثار الجدل حول احتمالية حملها، وذلك بعد أن كشف عن اتفاقهما على اسم أول مولود لهما، وهو “موسى”، تيمناً بإسم الطفل السوري الذي ظهر معه مؤخرا في الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً بشكل كبير .

حيث صرّح العوضى، خلال لقاء تليفزيونى مع الإعلامى “وائل الإبراشى” ببرنامج “التاسعة”، الذي يذاع علي “القناة الأولى” المصرية، عن تفاصيل الفيديو المتداول له من كواليس تصوير مسلسل “الاختيار” الذي شارك في السباق الرمضانى 2020، حيث كان برفقة طفل سورى يُدعى “موسى”، مؤكدا إنه بطبعه يحب الأطفال، وهذا الطفل بشكل خاص الذى التقاه على الحدود السورية اللبنانية أثناء تصوير مسلسل .

وتحدث العوضي عن هذا الطفل، فقال: موسى أكتر طفل حبيته فى حياتى.. وأنا قررت أنى لما أخلف هسمى أبنى موسى، ليسأله الإعلامي وائل الإبراشي حول موافقة الفنانة ياسمين عبد العزيز عن ذلك، ليرد قائلا: اه موافقة.

يُذكر أن العوضي وياسمين عبد العزيز شاركا معاً في بطولة مسلسل “لآخر نفس” خلال الموسم الرمضانى 2019، وشاركهما البطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، تأليف عبد الله حسن، إخراج حسام علي .