يسرا : ” عادل إمام أنقذني من الموت 3 مرات “

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 08:07 مساءً - استضاف الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه التاسعة الفنانة ” يسرا ” بعد نجاح مسلسلها في الموسم الرمضاني الماضي ” خيانة عهد ” .

وخلال الحلقة تحدثت يسرا عن علاقتها بالفنان ” عادل إمام ” وبما ساعدها به في حياتها خاصة وإنه كان قد أنقذها من الموت أكثر من مرة .

فقالت يسرا أنه أثناء تصويرها فيلم رسالة إلى الوالي أصيبت ببحة أفقدتها صوتها فنصحها الزعيم بالذهاب إلى طبيب في فرنسا على الفور لمعالجتها واكتشفت إصابتها بجلطة في الأحبال الصوتية وخضعت للعلاج هناك لمدة 3 أشهر .

وأشارت يسرا إلى أن عادل إمام حرص على وجودها بالفيلم وأتم مشاهده بالكامل وانتظر عودتها من الخارج لتستكمل مشاهدها .. وظن الناس أنها كانت تقوم بعملية تجميل لأن وجهها كان دائريا بسبب حقنها بمادة الكورتيزون وأشارت إلى أنها فقدت 12 كيلو غراما من وزنها بعد ذلك .

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وفي مرة أخرى رشح الزعيم لها طبيبا في فرنسا أيضا أنقذها من فيروس خطير كان سيصل للمخ .

وأضافت أنها تعرضت للإجهاض وهي في الشهر الخامس مؤكدة أنها صبورة جدا في حال المرض وأنها لا تفصح عن حالتها الصحية دوما لأن الجمهور يريد البهجة والفرح .

فقالت : ” كان طالع على المخ وقعدت 3 شهور في فرنسا بتعالج والناس كانوا فاكرين إني بتفسح .. كنت بين الحياة والموت والدكتور كان داخل بينادي على مريض ولما شافني رمى المريض قعده على الكرسي وقالي إني بقالي 48 ساعة بموت بالمنظر ده ” .

وتابعت : ” عادل إمام هو اللي بعتني عنده الراجل ده أنقذ حياتي 3 مرات في حالات مختلفة .. ومرة تانية رحت له في بداية التسعينات وصوتي راح وبعتني للدكتور وكنت رايحة أكشف وأرجع لكن طلع عندي جلطة في الأحبال الصوتية قعدت 3 شهور متكلمش .. الدكتور ده أنقذني وخففني تماما دون أي جراحة ” .