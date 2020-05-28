متابعة بتجــــــــرد: أطلعت رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دو فريج رئيس الجمهورية على الحفلة الموسيقية التي ستقيمها اللجنة الشهر المقبل، تأكيداً على الدور الثقافي والفكري للبنان على رغم الظروف التي نعيش.
وستقام الحفلة في معبد باخوس من دون حضور لمناسبة مئوية لبنان الكبير، وستتضمن معزوفات لسمفونيات غربية وموسيقى لبنانية مماثلة لتلك التي كانت تشهدها مدرجات القلعة في بداية موسم الصيف، كما ستنقل مباشرة عبر الشاشات الصغيرة المحلية والعربية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر قلعة بعلبك ستضج فرحًا وموسيقى في حزيران المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.