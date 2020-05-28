قلعة بعلبك ستضج فرحًا وموسيقى في حزيران المقبل

متابعة بتجــــــــرد: أطلعت رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دو فريج رئيس الجمهورية على الحفلة الموسيقية التي ستقيمها اللجنة الشهر المقبل، تأكيداً على الدور الثقافي والفكري للبنان على رغم الظروف التي نعيش.

وستقام الحفلة في معبد باخوس من دون حضور لمناسبة مئوية لبنان الكبير، وستتضمن معزوفات لسمفونيات غربية وموسيقى لبنانية مماثلة لتلك التي كانت تشهدها مدرجات القلعة في بداية موسم الصيف، كما ستنقل مباشرة عبر الشاشات الصغيرة المحلية والعربية والدولية.