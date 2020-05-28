نتفليكس تكشف موعد الموسم الأخير من مسلسل "دارك"

تتجهز نتفليكس حاليًا لطرح الموسم الثالث والأخير من المسلسل المنتظر Dark "مظلم"، وسط حالة تشوق من محبي سلسلة الخيال العلمي.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، طرحت نتفليكس الموسم الثاني من المسلسل يونيو/حزيران الماضي؛ لتترك الجمهور في ترقب منتظرين المزيد، وأخيرًا قررت مكافأة صبرهم بطرح موسم جديد يسدل الستار على السلسلة الملحمية.

وأعلنت نتفليكس عن طرح الموسم الثالث 27 يونيو/حزيران المقبل، دون أن تكشف عن عدد حلقات الموسم الأخير، إلا أنه من المؤكد أنها ستطرح جميع الحلقات في آن واحد كي تسمح لمتابعي المسلسل المخلصين بكشف اللغز دون إطالة.

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ومسلسل "دارك" هو أول مسلسل ألماني من إنتاج نتفليكس، ويدور حول السفر عبر الزمن، حيث يركز على اختفاء طفل من بلدة ويندن وتأثير اختفائه على 4 عائلات والأسرار التي تنكشف في محاولة كشف غموض اختفائه.

تدور أحداث المسلسل في عدة أزمنة، إذ تبدأ أحداثه عام 2018، ثم يسافر بالزمن إلى الماضي متنقلًا بين عامي 1953 و1986.