"فيبي" تستعيد ذكريات مسلسل "فريندز" بفيديو طريف

شاركت الممثلة الأمريكية ليزا كوردو مقطع فيديو طريف بينما تشاهد حلقات قديمة من مسلسها الناجح Friends "فريندز"، والذي لعبت فيه دور فيبي.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت الممثلة مقطعًا قصيرًا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، تظهر فيها بجوار ابنتها تتابع قناة HBO ماكس على شاشة التلفزيون، حيث ظهر مسلسلها القديم "فريندز" والتي أشارت له في الفيديو بـ "فيبي".

واستمر الفيديو بسؤال ليزا ابنتها، هل يوجد شيء آخر نشاهده، ومع صمت الابنة، أجابت ليزا: "أعلم ماذا نشاهد، ثم تنقلت بين العروض واختارت حلقة من مسلسل The Comeback (العودة)".

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ومسلسل العودة، من بطولة ليزا كوردو وتلعب فيه دور الممثلة فاليري شيرش، الممثلة المخضرمة التي تحاول إعادة إحياء مسيرتها الفنية بمسلسل جديد بعد غياب 10 أعوام.

وأثار مقطع فيديو ليزا حماس الجمهور، بسبب إسقاطاته الذكية، حيث لمحت إلى أن عودتها الحالية لمسلسل "فريندز" تشبه ما فعلته بطلة مسلسل "العودة".

وتعود ليزا كوردو إلى الأضواء حاليًا، بعد إعلان انضمامها إلى بقية أبطال مسلسل "فريندز" للقيام بحلقة لم شمل خاصة على شبكة HBO قريبًا.



