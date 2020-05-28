هيا الشعيبي تسخر من أسعار الكمامات بالكويت: نحط حفاضات عيالنا أحسن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سخرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي من الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الكمامات في الكويت والذي بلغ ما يقرب من 7 دنانير للواحدة بما يعادل 22 دولارا، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا والذي أصاب الملايين حول العالم.

وقالت هيا الشعيبي عبر سناب شات: "الكمامة اللي كنا نجيبها حق مطابخنا وخدامتنا بقينا نجيب كيس الكمامة بـ7 و10 دنانير من الجمعيات الخاصة.. يا شيخ نحط حفاضات عيالنا أرخض وحطها على وجوهنا نجيب البامبرز ونحطلها خيط من هنا وخيط من هنا".

وحظي حديث الشعيبي الساخر بردود فعل بين الجمهور الذي أكد الكثير منهم أنه ليس فقط في الكويت قد ارتفعت أسعار الكمامات بل في العديد من البلدان العربية، وذلك استغلالا للحاجة إليها في ظل الظروف الصعبة.

وأوضح البعض أنهم قاموا بابتكارات في منازلهم لصنع كمامة من أدوات بسيطة، واستخدموها عند خروجهم وكانت جيدة الاستعمال.

يذكر أن هيا الشعيبي كانت خرجت عن شعورها أثناء استضافتها على شاشة الإخبارية السعودية، ردًا على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي السعودي "مليار ريال"، والذي ظهرت فيه بدور دون المستوى وباهت جدًا لم يرض طموح المشاهد السعودي، بحسب آراء المتابعين.

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وكان من ضمن من انتقدها اليوتيوبر السعودي عبدالمجيد الكناني الذي قال: "عيب وإهانة، أن يتم التعامل مع التلفزيون والإنتاج الحكومي بهذا الشكل من التهريج والاستِهتار"، مشيرًا إلى هيا الشعيبي بالاسم.

ووصفت الشعيبي مهاجميها بـ"الأطفال"، مشيرةً إلى أنه تم تحريضهم على مهاجمتها، وضربها في جميع أعمالها، وقالت: "أحب أقولهم أنا كويتية وبنت السعودية، وجمهوري سعودي، وأنا لا أرد على هؤلاء الأطفال، وبيّنت أن النص المطروح لها كان ناقصا ومختلفا عما يراه المشاهد وأنها قامت بتغييره ليتوافق مع المشهد الكوميدي، ومنها أنها عدلته من اللهجه الكويتية إلى السعودية".

واستطردت: "أنا لم أحضر كخادمة منزلية، حتى يتم التعامل معي بهذا الشكل من النقد، والكويت والكويتيين غير راضين عن الإهانة التي تعرضت لها"، مؤكدة أن هناك مشاهد ناقصة ولم يتم تصويرها، وأنقذنا الفنان الكبير محمد العيسى.

يشار إلى أن المسلسل السعودي "مليار ريال" قد تعرض إلى حملة نقد كبيرة بسبب ما وصفوه بالركاكة في الإخراج والنص والسيناريو، بالإضافة إلى الأخبار السلبية التي تظهر من خلف الكواليس ضد العمل، وكان آخرها ظهور الفنانة السعودية لمار سلطان والتي كانت أحد أبطال المسلسل في مقطع فيديو اعتذرت فيه للجمهور على مشاركتها فيه.

وقالت في مقطع فيديو نشر على موقع "فوشيا": "أنا غير راضية عنه منذ البداية أقنعوني به عن طريق الكذب والخداع". وأضافت لمار: "لم أستلم حقوقي المالية من القائمين على العمل الذي أعتبره أكثر الأعمال الفاشلة ولن أضعه في حساباتي، لأنه أساء لمسيرتي الفنية لدى الجمهور".