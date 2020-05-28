لهذا السبب أدمع محمد عبده

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أجاب نجل الفنان محمد عبده عن التساؤلات حول سبب بكاء والده لدى ظهوره على شاشة "إم بي سي". وكان عبدالرحمن طالب من الجمهور إرسال رسائل إيجابية لوالده أثناء البث المباشر، خلال لقاء مع الفنان محمد عبده في العيد، كي تجلب له الفرح كونه يمر بحالة من الاكتئاب من جراء التزام المنزل في الآونة الأخيرة.

وكان عبدالرحمن أعلن عبر حسابه الخاص بـ"تويتر"، قبل ظهور والده في حفل العيد، وظهوره كضيف في برنامج "معيدين معكم"، على قناة أم بي سي، أن والده يعاني من اكتئاب.

وكتب عبدالرحمن: "‏اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف.. عشان كذا عاللايف أرسلوا رسايل تفرحه".

وهذا السبب وراء بكاء محمد عبده عند غنائه أغنية الأماكن، وآثار تساؤلات الجميع ما هو سر بكائه، رغم أن الأغنية ليست جديدة.

وأحيا الفنان محمد عبده حفلاً غنائياً عبر منصة شاهد vip، بمناسبة عيد الفطر، ويعتبر هذا الحفل هو الأول لفنان العرب بعد أن أعلن نجله إصابة والده بالاكتئاب نتيجة تواجده بالمنزل طوال فترة الحظر الذي استمر لنحو 3 أشهر. وأحدثت تصريحات فنان العرب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن لقاء أجراه معه الإعلامي علي العلياني ضمن برنامج "معيدين معاكم" على MBC FM.

وأشار في اللقاء إلى بعض تفاصيل يومياته في الحجر المنزلي حيث قال إنه ارتدى كل الملابس المنزلية وملابس النوم حتى الآن. كما لفت ممازحاً إلى أنه كان يعتقد أن عدد أولاده هو 9 ليتبين له أنهم في الحقيقة 10.