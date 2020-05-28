بالفيديو- رغم الكورونا.. أحمد الفيشاوي يروّج للسياحة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​، متابعيه بفيديو جديد من الحظر المنزلي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر أحمد الفيشاوى مُستمتعًا بوجبة الفطور داخل أحد الفنادق السياحية الى جانب زوجته ندى كامل وجاء ذلك ترويجًا للسياحة في بلده.

وعلق "الفيشاوي"، على الفيديو قائلًا: "خليك آمن وخليك ذكي وادعم سياحة بلدك".

يذكر أن احدث أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.

ويشار الى أن فيلم "ولاد رزق2" حقق إيرادات عالية في السينما من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رغب وآسر ياسين.



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