ربيع بارود يطرحه جديده "أكيدي".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​ربيع بارود​ أغنيته الجديدة "أكيدي"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية باللهجة اللبنانية، من ألبوم "بالمختصر" المتوقع أن تصدر جميع أغنياته تباعاً، حتى نهايه الصيف الحالي.

تحمل الأغنية الطابع الرومانسي الراقص، الذي يتميز بتأديته ربيع، من كلمات ​فادي سلمان​، ألحان ​أحمد بركات​، وتوزيع ​ماجد ضاهر​.

يُذكر أن ربيع كان قد أطلق أيضاً أغنية خاصة بفيروس كورونا بعنوان " كان ناقصني الكورونا"، من كلمات وألحان أحمد عبد النبي، موجهاً من خلالها رسالة أمل بطريقة طريفة، داعياً المواطنين للحجر الصحي في منازلهم.

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