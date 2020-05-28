رسالة مؤثرة من دنيا بطمة لشقيقتها في محبسها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة مؤثرة لشقيقتها “ابتسام”، والتي تتواجد بالحبس حاليا، بعد اتهامها بالنصب في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي».
دنيا نشرت صورة لشقيقتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “تعلمت منها معنى القوة والصبر والثبات وألا تنازل عن حقي وكرامتي مهما كلف الأمر وتعلمت منها الإيمان بأن غدا سيكون أجمل وتعلمت منها ان الصبر مفتاح الفرج”.
وأضافت: “نعم هي اختي التي تعلمت منها الكثير وسأبقى ممتنة لتضحيتها كي نكون الأفضل حتى بروحها لو كلف الأمر منذ الصغر.. انتي الأنظف.. انتي الأجمل.. انتي القلب الطيب، انتي تاج راس الكل.. تاج راس القوم الظالمين.. انتي امرأة بألف رجل.. انتي مفخرتي”.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش قد أمر مؤخرا بإسقاط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لعدم كفاية الأدلة.
القاضي أمر أيضاً بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة تثبت العكس، في الوقت الذي قرر فيه استمرار متابعة نجمة Arab Idol في حالة سراح مع استمرار وضعها تحت المراقبة القضائية ومواصلة سحب جواز سفرها، في الوقت الذي أمر فيه باستمرار حبس ابتسام ومتابعتها في وضعية اعتقال احتياطي.
دنيا مازالت تواجه جنح تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.
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