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شكرا لقرائتكم خبر عن نافية اعتقالها.. الممثلة السعودية ريم عبدالله: أنا بخير والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
في تأكيد على أن ما يشاع عن اعتقالها غير صحيح، ظهرت ممثلة سعودية في مقطع مصور.
وكان في الساعات الأخيرة انتشر خبر يشير الى إلقاء القبض على الممثلة السعودية ريم عبد الله، وأشار ناشروه عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنه تم توجيه تهمة غسل الأموال إليها.
وتساءل كثيرون عن ظروف الاعتقال وعن صحة الخبر، فيما نفاه آخرون مشيرين إلى أنه من الخطأ زج اسم الفنانة الشهيرة في مثل هذه القضايا.
وبدورها سارعت عبد الله إلى الرد من خلال ظهورها في مقطع مصور توجهت فيه إلى معجبيها بالمعايدة، تأكيداً منها على أن ما يشاع عن اعتقالها غير صحيح، وقالت: "هلا حبايبي كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وشكراً لكل من سأل عني وأحبكم كثير أنا بخير والله لا يحرمني محبتكم"
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