بالصورة – إبنة نيللي كريم تخطف الأضواء منها… هل تشبهها؟

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” صورة جمعتها وابنتها.

ولفتت الأخيرة الأنظار بجمالها ونعومة ملامحها وتطرقت الكثير من التعليقات الى درجة الشبه بينها وبين والدتها. ورأى بعض المتابعين أنها كبيرة، فيما أشار آخرون إلى أن بينهما ملامح مشتركة لكنها ليست كثيرة. ويشار إلى أن نيللي شاركت في الموسم الرمضاني في مسلسل “بـ100 وش” إلى جانب الفنانين آسر ياسين ومصطفى درويش وعلا رشدي وإسلام إبراهيم وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر . وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى. Advertisements

ويذكر أنها أدت مع ياسين تتر العمل بعنوان “مليونير” وأشارت في لقاء أجري معها إلى أن ابنتها هي أول من استشارته في هذا الشأن، علماً أن الأخيرة تبلغ الـ12 من عمرها.

وفي وقت سابق تلقت النجمة إشادة من الفنان القدير عادل إمام الذي علق على مشاركتها في المسلسل بالقول: ” نيللي كريم متميزة في كل شيء تقدمه فهي عظيمة وهايلة للغاية” وردت عليه من خلال حسابها على “إنستغرام” وكتبت: “كلامك على راسي يا أستاذ عادل، ربنا يخليك لينا يا رب، شهادة أعتز بها يا غالي”.