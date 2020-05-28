نادية مصطفى توجه رساله لجمهورها بشأن فيروس كورونا

وجهت المطربة نادية مصطفى رسالة لمتابعيها بشأن أزمة فيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتبت نادية عبر صفحتها قائلة: "أنا عارفة إننا كلنا فى الأزمة دى بنصلى وبندعى ربنا طول الوقت لكن إيه رأيكواكلنا مسلمين ومسيحيين نتوحد جميعاً فى وقت واحد، وليكن يوم الجمعة، لأن فيه ساعة استجابة، وكمان كلنا بنبقى قاعدين فى البيت، هنبتدى الدعاء من العصر للمغرب، وبعد صلاة المغرب هنصلي ركعتين قضاء حاجة".
وتابعت: "هنصلى كلنا بمنتهى الاخلاص والتذلل لله، كل واحد يصلى حسب معتقده بنية رفع هذا الوباء.. ويا رب يتقبل منا جميعاً، من فضلكوا نشير البوست ده واللى موافق يقولى واللى عنده اقتراح يقولى بردو".
واختتمت حديثها قائلة: "تعالوا مرة نستغل الفيسبوك للتواصل والتوحد بجد ونساعد بعض ونقف فى ضهر بعض".
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