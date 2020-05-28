ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ رسالة الى متابعيها بعد حفلها الاول يوم امس، واختارت له عنوان "أمل بلا حدود" وكتبت عجرم عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متوجهة الى محبيها قائلة: "يمكن في حدود بيناتنا بس نحنا منعرف انو كلنا قلب واحد أقوى من كل شي".

وأضافت نانسي عجرم في منشورها : "تعوا نتأمل ببكرا أحلى ونضل قراب من يلي منحبن ومن يلي بعاد عنا.. خلينا ننبسط ونتشارك بيلي عنا ياه.. الطيبة والحب دايمًا بيربحوا.. وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو".





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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من نانسي عجرم الى محبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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