ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة التركية ​أيلا تشيليك​ اغنيتها Mecbur وهي النسخة التركية من اغنية الفنان اللبناني ​رامي عياش​ "مبروك" التي كان قد طرحها قبل سنوات عديدة. ونشر رامي فيديو على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسمع لاول المرة الاغنية مع زوجته داليدا وبدا سعيدا بذلك وراح يغني باللغة العربية ويدمج بين العملين.

اغنية "مبروك" كانت قد حققت نجاحاً كبيراً عندما طرحها رامي عياش وانتشرت في كل البلدان العربية وحتى في العالم واصبحت تذاع في كل المناسبات السعيدة و الاعراس

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا رامي عياش وهو يسمع النسخة التركية من أغنيته "مبروك" -بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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