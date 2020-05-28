وفاة فنان كويتي نتيجة إصابته بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - متأثراً بإصابته ب​فيروس كورونا​، أعلن مدالله سلمان الفرج شقيق الفنان الشعبي الكويتي ​ناصر سلمان الفرج​ وفاته اليوم الأربعاء، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"الحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بڤيروس كورونا، والدفن الخميس في مقبرة الجهراء التاسعة صباحًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعاه عدد من الفنانين الكويتيين بينهم الفنان طارق العلي الذي كتب:" الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

كما كتب علي عبدالله الخلف:" ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الاخ / ناصر سلمان الفرج . . نعزي أنفسنا وأسرته وأخوانه ومحبيه وسوف يشيع جثمانه صباح الخميس بمقبرة الجهراء ونسأل الباري عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته . . أن لله وان اليه راجعون".

وبدأ ناصر سلمان الفرج مع فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية ويعد من أحد مؤسسيها أيضًا، كما عمل لسنوات طويلة في وزارة الإعلام الكويتية واستقال منها بسبب مرضه، وتفرغ للإنشاد والظهور في المقابلات التلفزيونية.

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