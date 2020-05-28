كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 02:05 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” عبير صبري” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من كواليس مسلسلها ” خيانة عهد ” الذي شاركت في بطولته في الموسم الرمضاني الماضي .
وظهرت عبير صبري في الصورة برفقة كلا من الفنانات يسرا وحلا شيحة وسلوى عثمان .
وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذين أشاد الكثير منهم بنجاح المسلسل وبدورها فيه .
إلا أن أحد المتابعين كتب تعليقا يهاجم به الفنانين فقال : ” جميع فئات المجتمع خسرت بسبب كورونا إلا إنتوا يا فنانين .. على فكرة ده مش حسد ده قر ” .
لترد عليه عبير صبري قائلة : ” ربنا يديك على أد نيتك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الحسد .. عبير صبري تنفعل على أحد المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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