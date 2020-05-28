هل نقلت رجاء الجداوي عدوى كورونا لصفاء أبوالسعود؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تنتظر الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، خوض إجراءات العزل المنزلي تحسبًا لظهور أعراض فيروس كورونا عليها، خاصة أنها خالطت مباشرة الفنانة المصرية المصابة رجاء الجداوي التي حضرت عزاء زوجها رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل؛ إذ أجرت مسحة تحليل الفيروس لمعرفة إصابتها من عدمه.

وقالت صفاء أبو السعود في تصريحات صحفية إنها ذهبت لأحد المستشفيات وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية وأجرت تحليلها وجاءت نتيجتها سلبية، موجهة رسالة طمأنة لجمهورها قائلة: "أنا الحمد لله سليمة".

وكانت ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن أن السبب وراء إصابة رجاء بالفيروس، هو مشاركتها في تقديم واجب العزاء، في وفاة الشيخ صالح كامل، زوج الفنانة المعتزلة صفاء أبو السعود.

وحينها تواصلت "فوشيا" مع "أميرة" ابنة الفنانة رجاء الجداوي للتحقق من الأمر، والتي بدورها أشارت إلى أنه بالفعل كانت هناك شكوك من جانبهم بأن العزاء هو السبب خاصة أن والدتها شعرت ببداية أعراض كورونا عقب يومين فقط من عودتها من العزاء، ولم تذهب لأي مكان بعدها.

وأوضحت أميرة أن العزاء شهد حضور عدد كبير من المشاهير وآخرين غير معروفين، مطالبة الجميع بالالتزام بالحجر المنزلي وعدم المشاركة في أي فعاليات مهما كانت أهميتها حتى يتجنب الجميع هذا السيناريو الأليم.

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وفي السياق ذاته أعلنت مصادر مقربة من الفنانة مساء الثلاثاء أن رجاء الجداوي تعيش في حالة غضب بعد التقاط صورة لها من داخل المستشفى الذي تتعالج فيه، حيث ظهرت مستلقية على سرير الشفاء في الإسماعيلية وبدا عليها التعب والإرهاق.

ولفتت المصادر إلى أن الجداوي لم تكن تعلم عن التقاط صورة لها ولم تعط الموافقة على التقاط أي صور، وبعدها وجهت الفنانة رسالة عبر مداخلة تلفزيونية قالت فيها: "أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ما توصلوش للي أنا فيه ده".

وأوضحت الفنانة الكبيرة في مداخلتها أن مصر لن تستطيع إكمال هذا الوضع اقتصاديًّا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها، واصفة الإصابة بفيروس كورونا بالأمر الخطير.

وقالت الجداوي أيضًا إن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية حاليا داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وستخرج بعد نهاية مدة العزل المقررة، وعلقت: "أنا كنت متخذة كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة".

كما وجهت الجداوي نصيحة للجميع قائلة: "ياريت محدش يستهين بالمرض ده، لأن إحنا بنتعامل مع شبح مش عارفينه، ومش عارفين إحنا ممكن ناخده من مين، يجوز اللي جنبك حامل للميكروب ومش باين عليه أي أعراض، ياريت الناس كلها تتخذ إجراءات الوقاية، وربنا يعدي الأزمة دي على خير".