وائل الإبراشي يكشف أسرار حالة رجاء الجداوي النفسية والصحية

في مقدمة حلقة الأمس (الأربعاء) من برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى في التلفزيون المصري، علق الإعلامي، وائل الإبراشي، على الجدل الدائر حول مرض الفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإقامتها داخل مستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية، قائلاً: "محدش بيجامل حد في العلاج، والفنانة تحصل على جرعة محددة بلا وساطة ولا محسوبية، والخدمة يأخذها الجميع.. مفيش في كورونا واسطة ولا جرعة زيادة ولا هتقوله زودها شوية.. هو مش كشري".

وقال: "الذين تعافوا مواطنون بسطاء وشرفاء، وكورونا وحدت الإنسانية، وتساوى الجميع، والبعض يتصيد لهذه الفنانة لأنها فنانة محبوبة".

وأوضح أن "خفافيش الظلام والكارهين للفن، هم من وراء تلك الأزمة، إذ يستهدفون مؤسسات الدولة والمنظومة الصحية والطبية، وعلاقتها بالمجتمع الآن، وليس رجاء الجداوي"، مضيفًا أنها لم تدخل رعاية مركزة لتحصل على جهاز تنفس صناعي، بل حصلت على جرعة يأخذها أي مواطن مصاب.

وتابع: "تحدثت إليها منذ قليل، وحالتها الصحية جيدة جدًا، لكن حالتها النفسية ليست بخير، لأنها تحب لمة العائلة والأسرة"، مضيفًا :"نسبة التعافي وصلت لـ5205، وكل الذين تعافوا وجدوا معاملة جيدة، وحظوا باهتمام كبير جدًا".

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