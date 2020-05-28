شقيقة كارمن سليمان نسخة عنها بالشكل والصوت

القاهرة – لايف ستايل
استعاد عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام" فيديو نشرته الفنانة المصرية كارمن سليمان على حسابها على التطبيق لمناسبة عيد الفطر وتوجهت من خلاله بالمعايدة إلى متابعيها.
وظهرت إلى جانبها شقيقتها ولاحظ المتابعون أن الشبه بينهما كبير إلى درجة أنه يجعل التمييز بينهما مهمة غير سهلة. وأدت الشقيقتان أغنية "يا ليلة العيد" للفنانة الكبيرة الراحلة أم كلثوم وتبين أن الشقيقة تتمتع بموهبة وصوت مميزين أيضاً. وحقق المقطع على حساب الفنانة اكثر من 389 ألف مشاهدة.
ويشار إلى أن الفنانة احتفلت مطلع العام وتحديداً في شهر شباط (فبراير) 2020 بخطوبة شقيقتها ونشرت صوراً التقطت خلال الحفل، متوجهة إليها بالتهئنة من خلال التعليق: "ألف مبروك يا حياتي ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض. بحبك".
واللافت أن اسم الخطيب هو مصطفى تماماً مثل الملحن مصطفى جاد زوج كارمن وهو ما ركزت عليه حينها الكثير من التعليقات حيث مازحهما المتابعون بالقول إن بنات هذه الأسرة لا يتزوجن إلا "المصطفيات".
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