تراند اليوم : "عثمان بن أرطغرل" يتصدر الترند في جوجل بالحلقة الـ23

يحظى المسلسل التاريخي التركي "المؤسس عثمان"، بمتابعة الملايين في جميع أنحاء العالم، والذي حقق نجاحًا منقطع النظير، في توثيق كيفية تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل.
وبعد إذاعة الحلقة الـ23 من المسلسل مساء أمس الأربعاء، تصدر اسمه الترند عبر موقع البحث "جوجل"، بسبب بحث الجميع عن المسلسل وما شهدته من أحداث مثيرة.
مسلسل المؤسس عثمان أو قيامة عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان بن أرطغرل، والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.
ومن المقرر أن تذاع الحلقة الـ23 مرة أخرى مترجمة باللغة العربية اليوم الخميس على قناة "اليرموك" الأردنية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.