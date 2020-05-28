محمد اسكندر يشهر مسدسه بعد عدم تمكنه من سحب مبلغ مالي من حسابه المصرفي!

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 09:58 صباحاً - شهد احد المصارف اللبنانية إشكالاً بين الفنان محمد اسكندر وأحد الموظفين، تطوّر إلى قيام الأول بإشهار مسدسه.

وفي التفاصيل، فقد قصد محمد اسكندر برفقة شخصين أحد المصارف في منطقة إنطلياس، بهدف سحب مبلغ من المال من حسابه الخاص، لكن المصرف نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها لبنان والسياسيات المعتمدة في الآونة الأخيرة، امتنع عن تسليمه المبلغ المطلوب.

الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد اسكندر واضطره إلى استخدام سلاح يعود لأحد مرافقيه وإشهاره بوجه العاملين والموظفين في المصرف، فسبب حالة من الهلع والخوف بين الموظفين والزبائن.

Advertisements

وعلى إثر ذلك، قام أحد موظفي المصرف بالتصدي لإسكندر لحين حضور الأجهزة الأمنية، حيث قامت فصيلة إنطلياس بالتحقيق وفتح محضر بالحادثة، إلا أن المصرف رفض الإدعاء على الفنان محمد إسكندر، ليتم على إثر ذلك إخلاء سبيله.

يذكر ان محمد اسكندر كان قد طرح اغنية بعنوان “حرب اقتصادية” كتب كلماتها ولحّنها إبنه فارس اسكندر تتناول الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها اللبناني ويقول مطلعها “وبقديش الغرام اليوم؟ وبقديش الحنان اليوم؟ وبقديش الحلم والنوم وبقديش الذهب؟ إذا غالي الشوق اشتقتلك إذا أزمة غمِر بحِنّلك. شيليلي غمرة أو قِلّك. شيليلي عشرة عا جنب”.