بسبب كل المشاكل.. زوج دنيا بطمة يكشف عيبًا في شخصيتها

متابعة بتجــــــــرد: كما ذكرت أنها تستعد لإطلاق فيديو كليب بعد انتهاء أزمة الوباء لافتة إلى أنها لا ترفض العمل الثنائي مع ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك.

وردت في اللقاء على التعليقات التي أطلقت في وقت سابق عن التغيير في لون بشرتها وقالت إن هذا يعود إلى عدم تطبيقها المكياج واستخدامها بعض انواع كريمات العناية وإلى تمتعها بالراحة وبالقدرة على النوم لعدد ساعات أطول خلال مرحلة الحجر المنزلي.

كما ذكرت أنها تستعد لإطلاق فيديو كليب بعد انتهاء أزمة الوباء لافتة إلى أنها لا ترفض العمل الثنائي مع ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك.

وردت في اللقاء على التعليقات التي أطلقت في وقت سابق عن التغيير في لون بشرتها وقالت إن هذا يعود إلى عدم تطبيقها المكياج واستخدامها بعض انواع كريمات العناية وإلى تمتعها بالراحة وبالقدرة على النوم لعدد ساعات أطول خلال مرحلة الحجر المنزلي.