نجمة “الطائر المبكر” تتغزل بجاذبية الرجال العرب

متابعة بتجــــــــرد: أثارت الفنانة التركية الشهيرة ديميت أوزديمير الانتباه بتصريحات أدلت بها مؤخراً وتناولت فيها الرجال العرب وعلقت على أشكالهم وملامحهم.

وقالت في لقاء صحافي إن هؤلاء الرجال يشبهون الرجال الأتراك إلى حد كبير، مع الإشارة إلى أن هذا ربما يرتبط بالقرب الحضاري والديني.

ورأت أنهم يتسمون بالجاذبية الظاهرة وبالعديد من المواصفات التي تجعلهم يختلفون عن رجال أوروبا وأميركا. واعتبرت أن الجمال نسبي وأن ما تهتم به هو الطبع وصفات الشخصية. وعن الرجل الذي يعجبها قالت إنه لا بد له من أن يتمتع بصفات شبه مثالية.

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وأحدث هذا التصريح ضجة في أوساط متابعي الحسابات العربية التي أعادت نشر الخبر وخصوصاً على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ويشار إلى أن الفنانة عرفت في العالم العربي بدور “سنام” في مسلسل “الطائر المبكر”، حيث ظهرت إلى جانب النجم جان يامان.

ويذكر أنها صرحت في وقت سابق بشأن عدم التواصل بينها وبين النجم مشيرة إلى أن ما بينهما صداقة وأنه ليس عليهما التواصل بشأن دائم. وردت على أحد المتابعين بالقول إنهما لا يحبان بعضهما طالبة عدم التدخل في حياتها الخاصة. كما كشفت أنها تلتزم حالياً الحجر المنزلي بعيداً عن أصدقائها وعائلتها.