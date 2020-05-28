بالصور- كاتي بيري تستعرض حملها بثوب السباحة على البحر

رصدت عدسات الكاميرات مغنية البوب الأميركية كاتي بيري وهي تستمتع بوقتها على شاطئ البحر في كاليفورنيا برفقة خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم وبعض الأصدقاء والأقارب.

ظهرت كاتي مرتدية ملابس السباحة وتضع قبعة على رأسها، وبدت متقدمة في حملها حيث من المتوقع ان تضع طفلتها بعد أسابيع قليلة.

كاتي كانت قد طرحت منذ أيام أغنيتها الجديدة “Daisies”وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً حيث استطاعت كاتي أن تحتل صدارة مبيعات “iTunes ” في الولايات المتحدة الأميركية بعد يوم واحد على اطلاق الكليب الذي ظهرت فيه ببطن منتفخ كي توثق هذه اللحظات المهمة من حياتها.

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نذكر ان “بيري” كانت قد أعلنت أنها ستصدر ألبومها الجديد والخامس في مسيرتها الفنية يوم الجمعة، الموافق في 14 آب/اغسطس القادم.

“بيري” كانت قد كشفت في ابريل الفائت، أنها تنتظر طفلة من خطيبها “بلوم”.

وكانت كاتي بيري قد أرجأت حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته في شهر حزيران/يونيو المقبل في اليابان وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا.

بلوم وبيري، أعلنا خطوبتهما في عيد الحب في فبراير 2019 بعد عامين من علاقة الحب التي جمعتهما.