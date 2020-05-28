سكوت ديسيك وصوفيا ريتشي ينفصلان بعد علاقة دامت 3 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن علاقة نجم تلفزيون الواقع ​سكوت ديسيك​ والعارضة الأميركية صوفيا ريتشي وصلت إلى نهايتها، فقد أفاد مصدر لـ Page Six، مضيفاً :"كورتني كارداشيان طليقة سكوت لم تسهّل الأمور عليه ولا يمكن تحمّل مدة علاجه من الإدمان لوقت طويل"

وكان سكوت خرج من مركز إعادة التأهيل الذي دخله في نيسان الماضي، وقد تردد أن سلوكه في الفترة الأخيرة ساهم في تسريع عملية الانفصال.

وأضاف المصدر :"عاد سكوت إلى أسلوب حياته القديم ولقد طفح الكيل بالنسبة لـ صوفيا، هذا وكان كل من سكوت وصوفيا يقضيان الحجر المنزلي منفصلين.

إشارة إلى أن سكوت وكورتني أصبحا مقرّبين مؤخراً وربما ساهم هذا الأمر في إنهاء علاقة سكوت وصوفيا أيضاً.(ترجمة الفن)

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