ديميت أوزديمير: الرجال العرب جذابون ويشبهون الأتراك

أبدت النجمة التركية ديميت أوزدمير إعجابها بالرجال العرب، وقالت إنها تحب أشكالهم الخارجية وملامحهم وشبهتهم بالرجال الأتراك. وقالت: "الرجال في الشرق العربي يشبهون جدًا الرجال في تركيا، يتمتعون بملامح مشابهة، ربما لأننا من حضارات قريبة وننتمي لنفس الديانة". Advertisements تابعت: "أجد الرجال العرب جذابين للغاية ويمتلكون مواصفات متميزة عن غيرهم من الأوروبيين والأميركيين". أضافت ديميت: "يبقى الجمال نسبيًا والأهم بالنسبة إلي الصفات الداخلية التي يجب أن تكون شبه مثالية، لأعجب بأي رجل أمامي". هذا واشتهرت ديميت في الشرق الأوسط بدور "سنام" بطلة مسلسل "الطائر المبكر، وأيضا عرفت بثنائيتها الناجحة في هذا العمل مع الممثل جان يمان

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