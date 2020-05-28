شكرا لقرائتكم خبر عن "للكورونا أحكام"..بيونسيه ترتدي الكمامة وتغطي شعرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع الديلي ميل النجمة بيونسيه وهي مع صديقة لها في بيفرلي هيلز، حيث استقلا سيارة مرسيدس مفتوحة، وظهرت بيونسيه بشكل مختلف مرتدية الكمامة وتغطي رأسها لعدم لفت الأنظار والإنتباه أثناء جولتها في الشوارع للإستمتاع بالهواء النقي.

وأعلنت النجمة العالمية بيونسيه التبرع بـ6 ملايين دولار لعدد من المبادرات خلال تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع صندوق الإغاثة التابع لمؤسس تويتر جاك دورسى "Startsmall"، حيث يتم تقديم التبرع للتحالف الوطنى للصحة العقلية، جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والمنظمات المجتمعية المحلية التى تعمل على تحسين الصحة العقلية.

Advertisements

وفى بيان على موقعها على الإنترنت قالت بيونسيه إن الأعباء العقلية تتسارع للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الضروريات الأساسية خلال هذه الأزمة، حيث قدمت الدعم لمجموعة من الجمعيات الخيرية التى توفر هذه الضروريات، من الطعام والمياة ومستلزمات التطهير والتنظيف والأدوية وأقنعة الوجه ومستلزمات النظافة الشخصية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبدأت بيانها قائلة: "تعيش العديد من العائلات فى مناطق تعانى من نقص الخدمات فى منازل تجعل من الصعب ممارسة التباعد الاجتماعى، وتواجه المجتمعات التى كانت تفتقر بالفعل إلى الأموال المخصصة للتعليم والصحة والإسكان معدلات إصابة ووفيات مخيفة، كما تفتقر هذه المجتمعات إلى إمكانية الوصول إلى الاختبارات والرعاية الصحية المنصفة".