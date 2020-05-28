شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تؤازر رجاء الجداوى: ليها حب خاص فى قلوب الناس ويارب تقوم بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة حلا شيحة، عن حزنها الشديد لإصابة الفنانة القديرة رجاء الجداوى، بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، معربة عن حبها ومتمنية لها الشفاء العاجل، مؤكدة أن لديها حب من نوع خاص فى قلوب الناس لروحها الحلوة وكلامها الجميل الذى يطلع من القلب.



حلا شيحا ورجاء الجداوى

ونشرت حلا، عبر حسابها على انستجرام، صورة جمعتها بالفنانة القديرة رجاء الجداوى، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "الجميلة رجاء الجداوى، حبيبتى وأمى فى السلم والثعبان واشتغلنا أكتر من عمل مع بعض، بجد بحبها من قلبى وبدعى لها بالشفاء العاجل".

وأضافت حلا: "ليها حب من نوع خاص فى قلوب الناس علشان روحها الحلوة وكلامها الجميل دايماً طالع من القلب، بحبك من كل قلبى ويارب تقومى بالسلامة".



حلا

وكانت أميرة، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، قالت فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة بوالدتها، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، فجر يوم العيد.

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وأضافت أميرة الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، أن والدتها تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة، منذ دخولها المستشفى، طالبة كل محبيها بالدعاء لها، حتى تخرج بالسلامة من الحجر الصحى بالإسماعيلية.

وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة لـ"الخليج 365"، إن الفنانة رجاء الجداوى، وصلت إلى المستشفى وقت صلاة أذان فجر العيد، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وتم منحها أدوية لتخفيض حرارتها، خاصة أنها الأعراض الوحيدة لديها هى ارتفاع درجة حرارتها بينما لا توجد أى أعراض أخرى لكورونا لديها، ومع مرور أول يوم داخل الحجر الصحى انخفض درجة حرارتها إلى 37 درجة، ثم عادت الحرارة مرة أخرى إلى 38 درجة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التى ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أجرى اتصال هاتفى، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وقالت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن محافظ الإسماعيلية أجرى اتصالًا هاتفيًا بوالدتها، أطمئن فيها على صحتها، وأكدت الفنانة الكبيرة للمحافظ، أنها تلقى رعاية واهتمام فائق من الطاقم الطبى، وقدمت شكرها للواء شريف بشارة، على اطمئنانه عليها.