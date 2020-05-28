شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة: كورونا منعتنى من التمثيل.. وفرقتى مشوفتهاش من شهرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى المطرب أحمد شيبة أن يخوض تجربة التمثيل، قائلا: جالى فعلا 3 مسلسلات أحدهم بطولة سعد الصغير.. بس بصراحة خفت أنزل أصور عشان كورونا".
وأضاف "شيبة"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: قالوا عليا مطرب الأغنية الواحدة، وما حبتش ده... لأن قبل أغنية "أه لو لعبت يا زهر"، ليا أغانى كتير ناجحة منها "اللى منى"، وكذلك بعدها أغانى مثل "شبرقة"، وأغانى أعمال فنية كبها نجحت".
وقدم شيبة خلال الحلقة أغنية تتر مسلسل "الفتوة"، وهى أغنية الفتونة مصاحبة فرقته الموسيقية بالبرنامج، وعن تأثير جائحة كورونا، على الوسط الغنائى، قال "شيبة"، مثل باقى القطاعات التى تأثرت وتم إيقاف النشاط بها، وتابع:"أول مرة أشوف الفرقة بتاعتى منذ شهرين النهاردة..ولا عملنا بروفات ولا أى شئ بسبب كورونا".
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