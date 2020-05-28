شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة: كورونا منعتنى من التمثيل.. وفرقتى مشوفتهاش من شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى المطرب أحمد شيبة أن يخوض تجربة التمثيل، قائلا: جالى فعلا 3 مسلسلات أحدهم بطولة سعد الصغير.. بس بصراحة خفت ‏أنزل أصور عشان كورونا".‏

وأضاف "شيبة"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: قالوا عليا مطرب ‏الأغنية الواحدة، وما حبتش ده... لأن قبل أغنية "أه لو لعبت يا زهر"، ليا أغانى كتير ناجحة منها "اللى منى"، وكذلك بعدها أغانى ‏مثل "شبرقة"، وأغانى أعمال فنية كبها نجحت".

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وقدم شيبة خلال الحلقة أغنية تتر مسلسل "الفتوة"، وهى أغنية الفتونة مصاحبة فرقته الموسيقية بالبرنامج، وعن تأثير جائحة كورونا، ‏على الوسط الغنائى، قال "شيبة"، مثل باقى القطاعات التى تأثرت وتم إيقاف النشاط بها، وتابع:"أول مرة أشوف الفرقة بتاعتى منذ ‏شهرين النهاردة..ولا عملنا بروفات ولا أى شئ بسبب كورونا".‏