شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد ينتهى من تصوير كليب "شكوى إلى الله".. ويتراجع عن ألبوم "سلام" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف فؤاد على هامش حفل الشركة المتحدة الذى عرض على قناة الحياة إنه انتهى من الألبوم الجديد وينتظر طرحه فى وقت مناسب، لافتا إلى أنه سوف يصور عددا من الأغنيات الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.
وأكد فؤاد أن الألبوم المقبل لن يحمل اسم "سلام" كما كان مقررا له، بعد تسريب عدد من أغنياته قائلا: "الألبوم مش هيبقى اسمه سلام ولا أغنيه من اللى اتسربوا نازلة"، مضيفا أن هناك عددا من المطربين يقتبسون أغنياته بكلمات جديدة قائلا: "فيه ناس بتاخد أغانى ليا مزيكا وتغير الكلام وتنزلها باسمها عادى مدام هما مبسوطين وبيحبونى ربنا يكرمهم".
وكان النجم محمد فؤاد بدأ حفله على قناة الحياة بأغنية "موعدانى" وهو الحفل الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى قدمت سهرات مميزة على قنواتها حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك، ويحيى حفل اليوم الأربعاء النجم محمد فؤاد، ونجما التسعينيات علاء عبد الخالق وحنان من حديقة الأزهر.
وتعرضت أغنية "احترمتك" للفنان محمد فؤاد للتسريب على الكثير من الصفحات غير الرسمية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ألبوم فؤاد الجديد، الذي يحمل عنوان "سلام" وكان من المقرر طرحه في الأسواق سبتمبر 2018، إلى القرصنة، فقد تعرض من قبل لتسريب أغنية "سلام"، وأغنية "استحملتني"، وأغنية "في حضنك"، وأغنية "وسوء تقدير".
وتعرضت أغنيات ألبوم "سلام" الذى شمل مقاطع من أغنيات "سلام، راضية بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد لطرحها فى الألبوم، ولم تتوقف التسريبات لمقاطع من أغنيات الألبوم بل وصلت لنشر أغنيات كاملة من ضمنها "فى حضنك، وسوء تقدير".
جدير بالذكر أن آخر ألبوم لفؤاد أصدر عام 2010 تحت اسم "بين إيديك"، ولم يحدد فؤاد إلى الآن موعد نهائي لطرح الألبوم الجديد، وقد طالب جمهور فؤاد بسرعة طرحه للألبوم من خلال هاشتاج "ارجع يافؤاد وحشتنا يافؤش."
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