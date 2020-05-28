شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد ينتهى من تصوير كليب "شكوى إلى الله".. ويتراجع عن ألبوم "سلام"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمد فؤاد إنه انتهى من تصوير كليب بعنوان "شكوى إلى الله" فى مدينة الفيوم، بعد غياب سنوات عان عالم ‏الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان فى عام 2010 بعنوان "بين إيديك".‏

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وأضاف فؤاد على هامش حفل الشركة المتحدة الذى عرض على قناة الحياة إنه انتهى من الألبوم الجديد وينتظر طرحه ‏فى وقت مناسب، لافتا إلى أنه سوف يصور عددا من الأغنيات الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.‏

وأكد فؤاد أن الألبوم المقبل لن يحمل اسم "سلام" كما كان مقررا له، بعد تسريب عدد من أغنياته قائلا: "الألبوم مش ‏هيبقى اسمه سلام ولا أغنيه من اللى اتسربوا نازلة"، مضيفا أن هناك عددا من المطربين يقتبسون أغنياته بكلمات جديدة ‏قائلا: "فيه ناس بتاخد أغانى ليا مزيكا وتغير الكلام وتنزلها باسمها عادى مدام هما مبسوطين وبيحبونى ربنا ‏يكرمهم".‏

وكان النجم محمد فؤاد بدأ حفله على قناة الحياة بأغنية "موعدانى" وهو الحفل الذى ‏تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ‏التى قدمت سهرات مميزة على ‏قنواتها حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك، ويحيى حفل اليوم الأربعاء النجم ‏محمد فؤاد، ‏ونجما التسعينيات علاء عبد الخالق وحنان من حديقة الأزهر.‏

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وتعرضت أغنية "احترمتك" للفنان محمد فؤاد للتسريب على الكثير من ‏الصفحات غير الرسمية، ولم تكن هذه المرة الأولى ‏التي يتعرض فيها ألبوم ‏فؤاد الجديد، الذي يحمل عنوان "سلام" وكان من المقرر طرحه في الأسواق ‏سبتمبر 2018، إلى ‏القرصنة، فقد تعرض من قبل لتسريب أغنية "سلام"، ‏وأغنية "استحملتني"، وأغنية "في حضنك"، وأغنية "وسوء تقدير‎"‎.

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وتعرضت أغنيات ألبوم "سلام" الذى شمل مقاطع من أغنيات "سلام، راضية ‏بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد ‏فؤاد لطرحها فى الألبوم، ولم ‏تتوقف التسريبات لمقاطع من أغنيات الألبوم بل وصلت لنشر أغنيات كاملة ‏من ضمنها ‏‏"فى حضنك، وسوء تقدير‏‎".

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جدير بالذكر أن آخر ألبوم لفؤاد أصدر عام 2010 تحت اسم "بين ‏إيديك"، ولم يحدد فؤاد إلى الآن موعد نهائي لطرح ‏الألبوم الجديد، وقد طالب ‏جمهور فؤاد بسرعة طرحه للألبوم من خلال هاشتاج "ارجع يافؤاد ‏وحشتنا يافؤش‎."‎