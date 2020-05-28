شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد: كلمت بيتر ميمى عرضت عليه أغنية بصوتى حبا فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش حفلته التى أحياها الليلة على قناة الحياة وجه النجم محمد فؤاد فى لقائه مع مقدمة الحفل شيرين سليمان الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى كانت سببا مباشرا فى إقامة هذا الحفل ولقناة الحياة التى يعتبرها وش السعد عليه.

وقال فؤاد: "إنه نظرا لظروف التباعد الاجتماعى أقمنا الحفل بدون جمهور وهذا لم نتعود عليه، وأتمنى أن الحفلات المقبلة تكون انزاحت الغمة وربنا قضى على فيروس الكورونا اللى عامل فينا كدة لكن دى إرداة الله".

أما عن آخر مستجداته قال إنه انتهى من تسجيل دعاء دينى جديد يتم مونتاجه حاليا، أما الألبوم الجديد أكد فؤاد انتهائه ولكن ينتظر الوقت المناسب لطرحه بالأسواق وبعد الانتهاء من تصوير إحدى أغانيه على طريقة فيديو كليب، أما بالنسبة للأغانى التى تم تسريبها من الألبوم قال فؤاد: "أنا بعتبرها هدية لجمهورى وعفا الله عما سلف".

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وعن المسلسلات التى أعجب بها فؤاد خلال موسم الدراما المنقضى قال فؤاد إنه أعجب بمسلسل "الاختيار"، خاصة أن له أخ شهيد، مشيرا إلى أن كل ما كان يحلم بتنفيذه أمير كرارة نفذه وأنه تواصل مع بيتر ميمى وكان على استعداد لتنفيذ أغنية للمسلسل سواء بصوته أو بصوت أى مطرب آخر، وهذا لحبه فى العمل وحرصه على التعاون فيه بأى شكل.

وكانت آخر أعمال النجم محمد فؤاد فى عالم الدراما كان مسلسل "الضاهر" من بطولته والفنانة رغدة وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.