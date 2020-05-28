رواد تويتر بالسعودية يشيدون بحفل محمد عبده

قدم الفنان السعودي محمد عبده، بإحياء حفل غنائي عبر منصة شاهد، في عيد الفطر المبارك، والتي كانت تنظيم شركة روتانا، وقد بكى بعدما أدى أغنية "الأماكن".

وجاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اشادات كبيرة من جانب الجماهير السعودية، بحيث أصبح الفنان السعودي ضمن الأكثر تداولًا.

وقال محمد العذيقي "منذ مدة لم أفوت ساعة أبو نورة على روتانا رغم تكرارها الكثير لا أعلم ما السبب لكن أعيش الساعة بكل تفاصيلها وخصوصا أنني كنت

أحضرها مع غائبين لا أستطيع الوصول إليهم الآن وآخرون".

هدى قالت "سرقني ما دريت انه سرقني.. سلبني واحسب اني فاطن له.. الله عليك محمد عبده"، حنين قال "أحلى وصف للشوق على مر التاريخ غنّاه أبو نوره: "إشتقت حتى صار بي منك لمحات" متخيلين مدى الغُلب".

غرد أخر "انا من جيل الثمانينيات لكن يشهد الله انه #راشد_الماجد و #محمد_عبده مازالو في

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القمه اساطير ماتغيرو باحساسهم وفنهم الجميل ياخذونك باحساس وعقلاني باغانيهم دمتم دائمًا في المقدمه ي اسطورة الفن الجميل، شوف واسمع الاحساس والذوق".

صحيفة البلاد كتب "محمد عبده يتألق بسهرة العيد .. ويبكي في الأماكن"، وقال نبيل حاتم "عندما تشاهد ابونورة في جلسة بتلفزيون الكويت (متاع)وعندما تحضر حفلة لابو نورة في الكويت (اكثر متاعا)".

وكتب أخر "كانت سهرة ممتعة مع #تلفزيون_الكويت ب رعاية فنان العرب #محمد_عبده شكراً لمن إقترحها".

وقال علي النصر "الفنان بنظري : مو صوت كثر احساس ، فكاهي على كثر انه اغلب الوان غنائه درامية او رومنسية .. الله يطول بعمره".