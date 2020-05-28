تنظيم حفلات غنائية في أهرامات الجيزة بلا جمهور بمشاركة أنغام وتامر حسني

للتخفيف من أجواء العزلة التي فرضتها جائحة «كورونا المستجد»، في عيد الفطر بمصر، نظمت «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، المالكة لمجموعة قنوات فضائية مصرية، حفلات غنائية من دون جمهور، في منطقة أهرامات الجيزة، قدمها نجوم الغناء في مصر، أبرزهم: أنغام، وتامر حسني، وحميد الشاعري، وهشام عباس، ومدحت صالح، وعلاء عبد الخالق، وحنان.

وتبث الحفلات التي سُجّلت في شهر رمضان الماضي، بمسرح الصوت والضوء في منطقة أهرامات الجيزة (غرب القاهرة)، وحديقة الأزهر بمنطقة الدراسة، على مدار الأسبوع الجاري، للتخفيف عن المواطنين في ظل أجواء الإغلاق وحظر التنقل الذي يبدأ من الساعة الخامسة مساءً، وينتهي في السادسة صباحاً، خلال إجازة عيد الفطر، بسبب وباء «كورونا».

الفنان المصري هشام عباس يتحدث عن كواليس مشاركته في الحفلات، ويقول: «لم أتردّد لحظة واحدة حينما عرضت علي فكرة المشاركة في حفلات عيد الفطر على شاشة القنوات المصرية، فنحن جميعاً نعيش أياماً استثنائية في حياتنا بسبب وباء (كورونا)، وعلينا جميعاً أن نتكاتف من أجل الاستمرار وتخطّي تلك الأيام العصيبة. ودوري كفنان هو رسم البهجة والابتسامة على وجوه المشاهدين»؛

مشيراً إلى أن «تصوير الحفل تم وسط إجراءات وقائية مشددة. فالجميع التزم بقرار ارتداء الكمامات والأقنعة، ومراعاة التباعد بيني وبين أفراد فرقتي الموسيقية، بجانب استخدام المطهرات»، ولفت إلى أنَّه استعان أثناء البروفات قبل الحفل بأقل عدد ممكن من الموسيقيين، تجنباً للازدحام على المسرح.

وانطلقت الحفلات الغنائية من دون جمهور في مصر، الشهر الماضي، في عيد «شم النسيم»؛ حيث نُظِّمت حفلات على ضفاف نهر النيل في القاهرة، قدمها عدد من المطربين، أبرزهم: حكيم، ومحمد الشرنوبي، ومحمود العسيلي.

وكشف الموسيقار هاني فرحات الذي يقود أوركسترا حفل أنغام على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، لـ«الشرق الأوسط» أن «المطربة المصرية تجهز عدداً كبيراً من المفاجآت لجمهورها المصري والعربي خلال الحفل، كما ستقدم عدداً كبيراً من أغنياتها الشهيرة، من بينها، (ياريتك فاهمني) و(أكتبلك تعهد) بالإضافة إلى عدد من أغنيات ألبومها الأخير (حالة خاصة جداً)، بجانب تقديم الأغنيات التي سوف يطلبها الجمهور عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي».

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وافتتح الفنان تامر حسني، مساء أول من أمس، حفلات العيد، وقدّم نحو 12 أغنية من أشهر أغانيه، على غرار «الأصل مصري»، و«حلو المكان»، و«بعيش»، و«ورد صناعي»، و«ارجعلي»، و«ناسيني ليه»، و«كفاياك أعذار».

وفاجأ تامر جمهوره بعرض أغنيته المصورة الجديدة «وانت معايا» مع الفنان الجزائري الشاب خالد التي انتهى من تصويرها منذ عامين، وتم تأجيلها من أجل إضافة ريمكس موسيقي للأغنية، بالإضافة إلى إقناع الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، والفنان التونسي بلطي، بالمشاركة فيها. كما أعلن لأول مرة عن كليب أغنية «لولاك حبيبي» الذي صُوّر كذلك منذ عام مع المخرج اللبناني سعيد المارق، الذي أخرج له أخيراً فيلم «الفلوس»؛ مؤكّداً أنه استغل فترة الحظر والبقاء في منزله طيلة الشهرين الماضيين في عمل حمية غذائية له، وإنقاص وزنه 14 كيلوغراماً، ليطل على جمهوره بشكل مناسب في حفل العيد

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