فيديو.. ميرهان حسين تقلد هاتين النجمتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرصت الفنانة ميرهان حسين، على تقليد فنانتين، أوضحت حبها لهما، وشاركت جمهورها بموهبتها في المكياج التي برعت فيه، كذلك الغناء بطريقتها المميزة.

ونشرت ميرهان، فيديو لها وهى تقلد الفنانة سميرة سعيد والفنانة أصالة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نجمتين بموت فيهم اللي أنا بقلدهم دول، وهتشوفوهم في دويتو من اختراعي، يا رب يعجبكوا".

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وتلقت، حسين، العديد من التعليقات التي تحمل تخمينات حول الشخصيتين اللتين ظهرا في الصورة، واحدة تشبه الفنانة أصالة والثانية الفنانة سميرة سعيد.

كما نشرت ميرهان الفيديو الكامل أثناء تحضيرها للشخصيتين، كما غنت بطريقتها أغان لمطربين اَخرين.

يذكر أن، ميرهان حسين، تشتهر بأنها تجيد استخدام الميكاج لتتحول إلى شخصيات شهيرة حيث تحول ملامحها إلى ملامح فنانات شهيرات.