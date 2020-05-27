حفيد عمر الشريف يحيي ذكرى ميلاد جدته ال٨٩

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
حرص عمر جونيور، حفيد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف والفنانة الراحلة فاتن حمامة، على إحياء ذكرى ميلاد جدته الـ89 الذي يحل اليوم الأربعاء، حيث ولدت سيدة الشاشة العربية في مثل هذا اليوم عام 1931.
ونشر جونيور، صورة جدته عبر حسابه على انستجرام، وعلق : "الله يرحمها.. عيد ميلاد أم الدنيا.. وحشتيني".
يذكر أن، جونيور، قد أثار الجدل على نطاق واسع أمس الثلاثاء، بعد تهنئته للعالم العربي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من خلال نشر صورة له في وضع غير لائق، مما أثار غضب المتابعين، ما جعله يحذف الصورة.
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