بعد تعافيه .. توم هانكس يتبرع بالبلازما لمحاربة كورونا

نشر النجم العالمي توم هانكس بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلالها، وهو يتبرع مع برفقة زوجته ريتا ويلسون بالبلازما. وتبرع توم هانكس وزوجته بثلاث أكياس بلازما، وذلك بعد النقاهة للمساعدة في مكافحة كوفيد 19، حيث قد تحتوي البلازما المستمدة من الدم الذين تعافوا بنجاح من الفيروس، على أجسام مضادة يمكن أن تساعد الآخرين في محاربة فيروس 19، حيث قد تحتوي البلازما المستمدة من الدم الذين تعافوا بنجاح من الفيروس، على أجسام مضادة يمكن أن تساعد الآخرين في محاربة فيروس كورونا المتسجد. Advertisements ومن ناحية آخرى ينتظر النجم العالمي توم هانكس عرض فيلم Greyhound، وهو من تأليف سي إس فورستر، وإخراج آرون شنايدر، وبطولة كل من توم هانكس، لي نوريس، ستيفن جراهام، إليزابيث شو، ديفين درويد، روب مورجان، آدم ألديركس، كارل جولسمان، مانويل جارسيا. إس فورستر، وإخراج آرون شنايدر، وبطولة كل من توم هانكس، لي نوريس، ستيفن جراهام، إليزابيث شو، ديفين درويد، روب مورجان، آدم ألديركس، كارل جولسمان، مانويل جارسيا. وتدور أحداث الفيلم خلال فترة الحرب العالمية الثانية، يصير الكابتن إرنست كروس مسئولًا عن مدمرة أمريكية في وقت مبكر من الحرب، لكنه يصير أمام امتحان صعب حينما تلاحقه قطع بحرية تابعة للقوات النازية عبر شمال اﻷطلنطي.

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