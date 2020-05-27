فيديو .. تامر حسني موجهًا نصائح للشباب: يجب عليكم أن تعتمدوا على نفسكوا

نشر النجم الكبير تامر حسني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلاله، وهو يوجه بعض النصائح الثمينة للشباب.

وصرح تامر حسني قائلًا: على الشباب أن يعتمد على نفسه،

وإلا ينتظر المساعدة، وضرب مثل بإذا أحتجت أيد تدفيك أمسك بأيدك التانية، وأشار تامر إلى يجب على الشباب أن يحلم ويجتهد، وعدم الانتظار بأن أحد يساعده، ويجب أن يكون الشباب أد حلمها ويمشوا ورا أحلامهم حتى يحققوها.

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ومن ناحية أخرى ينتظر النجم الكبير تامر حسني عرض فيلمه مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، فايز المالكي.