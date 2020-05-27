عمرو محمود ياسين يشارك جمهوره بصوره جديدة

نشر السيناريست عمرو محمود ياسين، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وفى الخلفية صورة لوالده النجم الكبير محمود ياسين. وعلق "عمرو" على الصورة: " أبويا دايما في ضهري، ربنا يدي له الصحة ". دايما في ضهري، ربنا يدي له الصحة ". يذكر ان عمرو محمود ياسين شارك خلال المارثون الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" الذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه، والتي قامت ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، كما شاركها البطولة كلاً من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، بالإضافة إلى نخبة من أهم النجوم والنجمات فى عمل من إنتاج شركة سينرجي. تاني ليه" الذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه، والتي قامت ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، كما شاركها البطولة كلاً من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، بالإضافة إلى نخبة من أهم النجوم والنجمات فى عمل من إنتاج شركة سينرجي.

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