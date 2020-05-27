مع حسن شاكوش.. عمر كمال يعد جمهوره بتريند الليلة

نشر الفنان عمر كمال صورة تجمعه بالفنان حسن شاكوش، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ووعد عمر كمال جمهوره من خلالها بتصدر تريند الليلة، قائلًا: تريند جديد انهاردة بليل اللى عايز يسمعلنا Advertisements حاجة مع بعض لايك وكومنت. حاجة مع بعض لايك وكومنت. يذكر أن الفنان عمر كمال طرج مؤخرًا أغنية بعنوان شوكلاته سايحه جوه كيك من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، كما حققت الأغنية كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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