النجمة أصالة تحتفل بعيد ميلاد توأهما علي وآدم

احتفلت النجمة أصالة بمناسبة عيد ميلاد توأمها على وأدم، ونشرت صوره لها وهي تتوسط توأمها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "أصالة" علي الصورة: "كل سنة وإنتوا سالمين يا أغلى ما عندي.. اليوم عمري وروحي بيصيروا تسع سنين.. أجمل هدية من رب العالمين.. الله يحفظهم ويحفظ ولادالناس الطيبين".
يذكر أن النجمة أصالة، شاركت بصوتها في مسلسل" الإختيار"، بقصيدة "سلام لمن يجوب السماء" في الحلقة الأخيرة.
شاهد الفيديو ..
وكانت قد أعربت عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التى غنتها فى الحلقة الأخيرة من العمل، حيث قامت بنشرفيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا.. فكمّ هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال.. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".
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