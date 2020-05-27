صناع مسلسلات رمضان يعلنون عن أجزاء جديدة .. 100 وش والنهاية والاختيار الأبرز

يبدو أن النجاح الكبير الذي حققه عدد كبير من الأعمال الدرامية التي عرضت خلال الموسم الرمضاني الماضي دفعت منتجي هذه الأعمال للبدء في التحضير لجزء ثان منها إستغلالا لنجاحها الكبير وتنفيذا لرغبة الجمهور .

وحتي الان أعلن عن البدء في التحضير لاجزائها الجديد التي من المقرر أن تعرض خلال الموسم الرمضاني المقبلن وأول هذه الأعمل مسلسل اللعبة الذي قام ببطولته هشام ماجد وشيكو ومي كساب وعارفة عبدالرسول ومحمد ثروت واحمد فتحي وغيرهم الكثيرين من نجوم الكوميديا والذي حققوا نجاحا كبيرا من خلال مسلسلاهم وأكد الكثيرين من متابعي الاعمال الفنية في رمضان أن هذا العمل من أكثر الأاعمال الكوميدية التي جذبت الكثيرين لها، ومن المقرر أن يبدأ أبطال العمل في التصوير خلال هر نوفمبر المقبل، بعد ان تنتهي ورشة الكتابة من كافة حلقات المسلسل.

أيضا مسلسل ب100 وش الذي قام ببطولته كل من أسر ياسين ونيللي كريم ومجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، فقد أعلن منتجه جمال العدل انهم يستعدوا لتقديم جزء ثان من المسلسل سيذاع خلال الموسم الرمضاني المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال الموسم الرمضاني الماضي وحقق نسب مشاهدة كبيرة عبر المنصات الإلكترونية، وسيتم البدء في تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بحيث يكون انتهاء مؤلف العمل من أحداث الجزء الثاني .

وبعد أن نال مسلسل ليالينا 80 إشادات الكثيرين من متابعي الدراما الرمضانية قرر مؤلفه احمد عبدالفتاح البدء في التحضير لجزء ثان سيطلق عليه أسم ليالينا 90 وسيقوم ببطولته أإلب أبطال الجزء الأول وهو صابرين وخالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وميدو عادل ومحمد علي رزق ومن إخراج أحمد صالح ومن المقرر أن تدور احداثه خلال فترة التسعينيات والتغيرات التي ظهرت في المجتمع بعد إغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وما شاهده المصريين خلال فترة الرئيس الراحل حسني مبارك والأيام الأخيرة في عهده .

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وأخير مسلسل النهاية الذي أعلن مؤلف عمرو سمير عاطف عن إمكانية تقديم جزء ثاني من العمل ولكن ينتظر قرار الفنان يوسف الشريف الذي سيكون الامر الحاسم للبدء في كتابة الجزء الثاني، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال الموسم الرمضاني الماضي والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم عمرو عبدالجليل وناهد السباعي وسهر الصايغ وأحمد وفيق وسوسن بدر ومحمود الليثي وأخرجه ياسر سامي.