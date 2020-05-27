بالفيديو وصلة رقص لسمية الخشاب تشعل السوشال ميديا

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع مصور لها خاضت به تحدي رقص الأكتاف الشهير، وحقق المقطع الذي شرته عبر تطبيق تيك توك ما يقرب من 2 مليون مشاهدة وأشاد الكثيرين من متابعيها بأدائها في هذا المقطع .
علي ناحية أخر و بعد سنوات طويلة من الغياب عن شاشة السينما، تستعد الفنانة سمية الخشاب للبدء في تصوير فيلمها الجديد "صابر وراضي" الذي ستشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد أدم والذي يبتعد عن الاعمال السينمائية أيضا منذة سنوات.
وكان من المقرر ان يتم تصوير الفيلم خلال الفترات الماضية ولكنه تأجل عدة أيام بسبب انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال، وتعميم الجراءات الإحترازية علي مواقع التصوير، ولكن خلال الأيام المقبلة ستعقد الجهة المنتجة للعمل اجتماعا وسيتم تحديد موعد للبدء في تصوير الفيلم، وأنتهي المخرج أكرم فريد من معاينة أماكن التصوير والاستقرار علي كافة ابطال العمل ومنهم الفنان محسن محي الدين، وعقد عدة جلسات عمل مع المؤلف لؤي السيد والذي يقوم بعمل المعالجة الدرامية لهذه القصة الحقيقية، واتفقا علي كافة الخطوط العريضة للعمل للشخصيات التي ستقدم ضمن أحداث العمل
شاهدي الفيديو :
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