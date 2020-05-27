سلام سعد: ناصيف زيتون جنتلمان.. وهذا رأيي بتصرفه مع بيسان عبر اللايف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كان جمهور الفنان السوري ناصيف زيتون على موعد أمس الثلاثاء مع اطلالته الأولى في بث مباشر عبر صفحته على "إنستغرام"، وقد اختار من بين معجباته اللواتي شاركن في البث على صفحته عشوائياً، وتحاور معهن من خلال خاصية الفيديو كول.

معجبات ناصيف اللواتي وقع عليهن الاختيار، سعدن جداً بالأمر وتبادلن الأحاديث مع نجمهن المفضل، ومن بين المعجبات فنانة تدعى بيسان إسماعيل غنت في البث المباشر أغنية للفنانة أصيل هميم وأغنية لناصيف، وأبهرت الأخير بصوتها الجميل.

كما اتصل ناصيف بشاب خلال البث، الذي سبق أن قطع له وعدا بقول شعر.

وكان ناصيف زيتون قد شوّق متابعيه قبل أيام بصورة له ظهر فيها بهيئة كارتونية مُرفقة بعبارة "انتِ وأنا"، بالإضافة إلى فيديو آخر ظهرت فيه شابة على الشرفة، فتساءل البعض ما المفاجأة التي يحضرها لجمهوره.

وتبيّن في ما بعد أن ناصيف زيتون قد ضرب موعداً مع جمهوره لبث مباشر يطل فيه عبر تطبيق إنستغرام مع فرصة مشاركة إحدى معجباته، فكتب:

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"الإثنين ٢٥ أيار الساعة ٢٢.٠٠ بتوقيت بيروت، لاقوني لايف على انستغرام، وانتِ يمكنكِ ان تشاركيني أيضاً، إملئي النموذج الخاص بكِ".

من جهة ثانية، فقد فاجأ ناصيف زيتون، منذ فترة، محبيه ومتابعيه على اليوتيوب بإطلاق أغنية جديدة له، في ظل فيروس كورونا، عبر قناته الشخصية، والتي حملت عنوان "وصلك خبر" من كلمات إيفان نصوح، وألحان سليم سلامة وتوزيع عمر الصباغ، وقام بإخراج الفيديو كليب ريشا سركيس.

كان ناصيف قد أطلق أغنيته "فاروقوني" باللهجة الخليجية والتي حققت ما يزيد عن 30 مليون مشاهدة بسرعة قياسية.

كما كان من المقرر أن يقوم زيتون بغناء شارة مسلسل الهيبة بجزئه الرابع، ولكن جرى تأجيل عرض المسلسل إذ تم ايقاف تصويره بسبب الإجراءات الوقائية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا.

الفيديو المرفق، تعلق خلاله خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد على تصرفات النجم ناصيف زيتون مع جمهوره خاصة مع المعجبة بيسان الذي استدرك كيفية التعامل معها عندما أخبرته أنها تحترف الغناء وتعامل معها بتواضع ورقي.