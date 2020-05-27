لطمة الخلفية ورقصة الفراشة.. ماذا لو شاهد الفنانون الآن أعمالهم القديمة؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كما هو ديدن جميع أبواب العلوم والمعارف التي تتطور بالتقادم، فإن الفن كذلك يتطور بتطور جميع العلوم الأخرى، ولكن المشكلة أن الأعمال الفنية لا تدون بالكتب، بل تدون بكاميرا الفيديو التي تبقى شاهدة على ما كانت عليه حالة الفن والفنانين لفترة طويلة بعد تطورها.

وفي هذا الصدد نطرح سؤالاً حيال إذا ما كان الفنانون الآن راضين عن أعمالهم التي قدموها قبل سنوات بعضها ليست بالطويلة.

في ذاكرة نوال زغبي الفنية نجد أنها قدمت الكثير من الفيديو كليبات، التي يمكن وصفها بالبدائية، أو أحيانا بالغريبة، لما فيها من حركات راقصة عجيبة يمكن للمشاهد الآن الضحك عليها إذا ما شاهدها.

كما نجد أن السوبر ستار راغب علامة قد قدم أعمالاً على طريقة جيله أيضاً، والتي اتسمت بالغرابة أحياناً، بما فيها رقصة الفراشة الشهيرة في كليب أغنيته "ياريت".

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أما الفنان السعودي راشد الماجد الذي لجأ في أعماله السابقة لرقصة أجنبية لم تتقن كثيراً، وهي رقصة الشكشكة الشهيرة، فبدت كما لو أنها حركات ميكانيكية على ألحان أغنية مشكلني.

كما نجد المفارقة أكثر وضوحاً في أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس، سواء على مستوى المظهر أو على مستوى فكرة الفيديو كليب، ففي إحدى أغنياته القديمة وبالتحديد أغنية "غنيلي" ظهر المهندس بجوار كلب في أكثر من مشهد، ما دفعنا للتساؤل عن دور الكلب في الفيديو كليب، وخاصة أنه من النوع البوليسي.

بالمقابل وليس بعيداً جداً نجد للفنانة ميريام فارس بعض الشطحات الراقصة في بداياتها أيضا، فقد كان لأغنيتها "ناديني" صدًى واسعاً حين طرحت في الأسواق، لكن وبعد مرور سنوات عليها يمكننا اكتشاف كم كانت رقصة ميريام غريبة بالفيديو كليب أشبه ما تكون برقصة ركوب الخيل.

تامر حسني هو الآخر لديه مرحلتان قديمة وجديدة، فقد استطاع هذا الفنان الشاب في بدايته أن ينال من قلوب وأسماع الجمهور، لكنك وبمجرد مشاهدة اغنية "قرب حبيبي" ستعجب من كيفية إقناع الجمهور في تلك الفترة بأداء تامر لحركات الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

ولا شك أن أرشيف الممثلين والفنانين مليء بالأعمال التي يحاولون دفنها أو على الاقل عدم تذكرها حتى لا يصابوا بنوبة حرج من ظهورهم فيها، عدا أن الجمهور يحب نبش الماضي وإعادة تفحصه من جديد.