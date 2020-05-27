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شكرا لقرائتكم خبر عن كريستي تيجن تصاب بهيستريا ضحك خلال إجراء اختبار فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كريستي تيجن هي صاحبة أغرب رد فعل خلال اجراءها الاختبار الخاص بفيروس كورونا " COVID19 " الذي يهدد العالم، وهو ما ظهر أمام العالم بمقطع فيديو قصير وعدد من الصورالتي تداولتها العديد من المواقع الفنية و أبرزها TMZ .
ظهرت كريستي تيجن البالغة من العمر ( 34 عاما ) بمقطع فيديو قصير نشرته علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " و هي تجري اختبار الإصابة بفيروس كورونا من داخل منزلها، وكانت تيجن تجلس علي الاريكة و ترتدي ملابس بسيطة واكتفت بلم شعرها لأعلي، بينما لم تستطع تيجن أن تتوقف عن الضحك في حالة هيستيرية حين قام أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية بدفع مسحة في أنف كريستي وهو ما تناقله عدد كبير من المواقع الفنية وأبرزها موقع " TMZ " .
ولا تبدو عملية الاختبار الخاصة بفيروس كورونا ممتعة للغاية لكن في الحقيقي كريسي تيجن زوجه النجم العالمي جون ليجاند تقول إنها ليست سيئة على الإطلاق.
يذكر أن كريستي تيجن ظهرت شهر أبريل الماضي مع زوجها النجم جون ليجاند و ذلك في حفل " One World " الذي شارك فيه عدد هائل من نجوم العالم ومن أبرزهم السير بول مكارتني والنجمة العالمية تايلور سويفت و السير التون جون كما شاركت أيضا النجمة العالمية ليزو وسيلين ديون وجون ليجاند وسام سميث وغيرهم .
كريستي تيجن
كريستي تيجن
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