بعد نجاح أعماله باللهجة اللبنانية..أدهم نابلسي يغني بالأردنية

أعلن الفنان أدهم نابلسي عن عمل غنائي جديد باللهجة الأردنية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ولم يعلن نابلسي اية تفاصيل عن الأغنية حيث أعلن عن قرب صدورها قائلاً:"انتظروا أغنية جديدة باللهجة الأردنية الشهر القادم"، بالإضافة إلى طرحه توزيع موسيقي جديد لأغنيته "بتعرف شعور" التي لاقت نجاح جماهيري كبير وصدى استماعي واسع. عن الأغنية حيث أعلن عن قرب صدورها قائلاً:"انتظروا أغنية جديدة باللهجة الأردنية الشهر القادم"، بالإضافة إلى طرحه توزيع موسيقي جديد لأغنيته "بتعرف شعور" التي لاقت نجاح جماهيري كبير وصدى استماعي واسع. حققت "بتعرف شعور" أكثر من 44 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:علي مولى، ألحان وتوزيع:أدهم نابلسي.

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