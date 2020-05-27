أعلن الفنان فضل شاكر عن أحدث إصداراته الغنائية بعنوان "غيب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". "انستجرام". الأغنية بعنوان "غيب" من كلمات:محمد الرفاعي، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم. Advertisements يذكر أن فضل قد طرح مؤخراً أغنية "بتوحشيني" والتي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 6 مليون على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد، توزيع:علي أباظة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح "بتوحشيني"..فضل شاكر يكشف عن عمل غنائي جديد لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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