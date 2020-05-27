ليلي راينهارت وكول سبروس ينفصلان بعد 3 سنوات من المواعدة

ميرنا وليد - بيروت - إنفصلت الممثلة الأميركية ​ليلي راينهارت​ وصديقها الممثل ​كول سبروس​، بعد 3 سنوات من المواعدة.

وكشف موقع ديلي ميل البريطاني، أن ليلي وكول أنهيا علاقتهما الرومانسية وقالت قبل وقت قصير من تفاقم فيروس كورونا، وهو ما قد يُفسر تواجد ليلي بمكان منفصل عن كول خلال الحجر المنزلي.

وكانت ليلي قد إنفصلت عن كول في منتصف عام 2019، لكنهما عادا معاً.

وقد دافعت ليلي عن كول، بعد إنتشار شائعات تفيد أنه كان يخونها مع كايا إبنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد.

يُذكر أن الثنائي بدأ المواعدة في المسلسل التلفزيوني "Riverdale"، ولعبت رليلي دور بيتي في المسلسل، وأدى كول شخصية جوهيد.



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